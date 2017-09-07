Вашингтон, 7 сентября, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выпустило сборник под названием «Советский флот. Разведка и анализ во время холодной войны», в который вошли рассекреченные данные о развитии Военно-морского флота (ВМФ) СССР в 1960—1980-е годы. Презентация сборника прошла 6 сентября в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

Dodmedia.osd.mil Гюйс ВМФ СССР

Брошюра была подготовлена благодаря совместной работе архивного отдела ЦРУ, Национального музея Военно-морских сил США и ряда других профильных американских организаций.

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В выпущенном издании использовано 82 рассекреченных документа, среди которых есть сведения, которые в своё время были переданы в США служившими в Главном разведывательном управлении ВС СССР полковником Олегом Паньковским, подполковником Петром Поповым и полковником Войска Польского Рышардом Куклинским. Все они ранее были завербованы в Лэнгли.

Тем не менее авторы сборника с уважением говорят о роли главнокомандующего ВМФ — заместителя министра обороны адмирала Флота СССР Сергея Горшкова. По их мнению, Горшков «никогда не упускал из виду свою цель создания ВМФ мирового класса, гордо действующего во всех океанах Земли».

Также авторы выразили мнение, что российский ВМФ после распада СССР перестал быть угрозой США почти на 20 лет, однако сейчас оружейные системы его надводных кораблей показывают «всё более мощный потенциал».

Кроме того, по мнению авторов, в России создают, хотя и «очень медленно, чрезвычайно передовые подводные лодки», обладающие «высоким потенциалом».