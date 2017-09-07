Лондон, 7 сентября, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Бывший вратарь английского клуба «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу оштрафован Федерацией футбола Англии за нарушение правил организации. Об этом сообщает Associated Press.

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». Реж. Борис Степанцев. 1968. СССР Поедание пирога

Шоу оштрафован на £375 и отстранён от футбола на два месяца. Во время матча Кубка Англии, который состоялся 20 февраля 2017 года, Шоу, находившийся на скамейке запасных, начал есть пирог.

После матча стало известно, что некоторые букмекерские конторы с коэффициентом 9.00 принимали ставки на то, что голкипер, который неофициально признан «самым толстым вратарём в мире», съест пирог во время игры. Шоу знал об этом и рассказал друзьям, которые сделали ставки.

После этого случая Федерация футбола Англии завела дисциплинарное дело на вратаря. По мнению организации, Шоу намеренно повлиял на рынок ставок и, тем самым, нарушил её устав. После этого руководство «Саттон Юнайтед» расторгло контракт с Шоу.

Отмечается, что вратарь находится с тех пор в состоянии депрессии, поскольку потерял возможность заниматься любимым делом. По словам Шоу, он всё делал ради шутки и ничего не заработал на ставках.

Напомним, матч 1/8 финала Кубка Англии сезона 2016/17 между клубами «Саттон Юнайтед» и «Арсенал» завершился победой «канониров» со счётом 2:0.