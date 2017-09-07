Москва, 7 сентября, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Спартак» оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на 25 тыс. рублей. Об этом 6 сентября сообщается на официальном сайте организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кэш

Причиной наказания клуба стало причинение болельщиками красно-белых ущерба стадиону «Санкт-Петербург» во время матча четвёртого тура чемпионата России по футболу.

«За причинение зрителями имущественного вреда объекту спорта — оштрафовать ФК «Спартак» Москва на 25 000 рублей», — говорится в сообщении КДК.

Напомним, матч четвёртого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), в котором «Зенит» принимал на своём поле московский «Спартак» состоялся 6 августа.

Встреча завершилась разгромной победой «Зенита» со счётом 5:1. В составе санкт-петербургского клуба отличились Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол забил вратарь «Спартака» Артем Ребров в свои ворота. Единственный гол «Спартака» забил с пенальти Квинси Промес.