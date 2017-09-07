Москва, 7 сентября, 2017, 07:07 — ИА Регнум. 44% жителей России слышали о программе реновации в Москве. 27% слышат об этом впервые. 28% опрошенных что-то слышали, но подробности не знают. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Новые дома

66% респондентов относятся к московской программе реновации жилья хорошо и одобряют её. 12% — отрицательно. 22% затруднились ответить.

Те, кто одобряют программу, говорят, что «это улучшит жилищные условия людей», «люди получат новое жилье», «они не должны жить в устаревших, ветхих домах».

Те, кто выступают против реновации, мотивируют это тем, что «эту программу надо начинать не с Москвы», «нужно сносить аварийное и ветхое жилье, а не дома, еще пригодные для проживания», «программа не учитывает интересов жильцов, их желания, нарушает права граждан».

При этом 39% опрошенных (в больших городах — половина) уверены, что проблема ветхого жилья актуальнее в том регионе, где они живут.

35% граждан РФ считают, что в их городе или селе проблема аварийного жилья стоит так же остро, как и в Москве.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 27 августа 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, программа расселения была утверждена московскими властями 1 августа 2017 года. Программа рассчитана на срок до 2032 года и затронет около 1 млн москвичей, и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир в 5 144 домах.

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