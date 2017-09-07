Южно-Сахалинск, 7 сентября, 2017, 07:35 — ИА Регнум. За три дня до выборов в региональный парламент на Сахалине распространяют фальшивые листовки, под стенами думы стоит протестный пикет, а президент областной Торгово-промышленной палаты винит единороссов в попытке захвата власти, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Пикет у здания сахалинской Облдумы

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Неизвестные лица без устали распространяют по Сахалинской области фальшивые листовки, авторство которых приписывается КПРФ, между тем региональное отделение КПРФ официально заявляет, что никакого отношения к данной печатной продукции не имеет. В 20 числах августа города и села Сахалина оказались буквально усыпаны листовками, якобы от КПРФ. В содержании листовки ничего особенного — обычные для оппозиционной партии «Пять вопросов губернатору». Но в выходных данных значится дата: 11 сентября. КПРФ официально опровергла свое причастие в изданию листовок.

Листовки, между тем, изданы на дорогой мелованной бумаге, цветная печать выполнена на современном оборудовании — словом, стоят недешево.

Не успели дворники убрать с улиц и дворов эти листовки, как неведомый «поклонник» КПРФ «обеспечил» избирателей новой партией «интересного» чтения.

Сегодня избиратели обнаружили в своих дворах, на дверях подъездов листовки, неизвестный автор которых пытается, что называется, «столкнуть лбами» двух кандидатов и действующих депутатов от КПРФ — Светлану Иванову и Галину Подойникову.

В листовке Галина Подойникова якобы приписывает Светлане Ивановой например, то, что она, будучи действующим депутатом облдумы, потратила на свои представительские расходы 38 млн рублей. Что невозможно в принципе. Что построила себе роскошный особняк за 43 млн рублей в природоохранной зоне. Что проходит свидетелем по трем уголовным делам. Что именно Иванова инициировала приглашение на Сахалин губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, которому губернатор Сахалина Олег Кожемяко дал обещание «накормить северную столицу сахалинской рыбой», на что в нерыбный год сахалинцы отреагировали очень нервно.

И главное: «отказала в помощи 666 коммунистам». Дьявольское число, видимо, по замыслу авторов листовки, должно окончательно отпугнуть избирателя.

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Сахалинское отделение КПРФ официально опровергло свою причастность к листовкам. Светлана Иванова даже выступила по телевидению. Но тысячи, а может быть и десятки тысяч листовок осели в городах и селах островного региона, попали в почтовые ящики. На своей странице в социальной сети представители КПРФ Сахалина даже высказали предположение, что история с листовками не является решением островной «ЕР», а попросту — хулиганский поступок нескольких представителей партии.

Однако и издание огромного количества дорогой печатной продукции, ее распространение стоят очень дорого. Кому и зачем это нужно?

«Мы не можем, разумеется, утверждать, что кто-то конкретно все это сделал — мы ведь не знаем этого наверняка. Но выгодоприобретатели здесь, разумеется, единороссы. Как я уже говорил в своем предыдущем интервью, вся мощь имеющихся в распоряжении «ЕР» возможностей направлена на КПРФ. Остальные партии островным единороссам — не соперники. Созданы партии — спойлеры, «Коммунисты России», «Коммунистическая партия социальной справедливости», сокращенно КПСС. Повторю — это нужно для того, чтобы избиратель запутался и разозлился: «за кого из коммунистов голосовать не понятно, они-де и сами между собой договориться не могут». Оставляя за кадром вопросы морали, могу сказать, что сделано все технически очень грамотно. Эти листовки — продолжение выбранной линии: «Посмотрите на этих коммунистов, они уже даже меж собой перессорились». То есть, поставлена цель: избиратель должен разочароваться в коммунистической идеологии. То, что КПРФ опровергает все это, по большому счету, значения уже не имеет. Очень маленький процент избирателей будет разбираться в происходящем. А листовки постарались доставить как можно большему количеству избирателей. Зерна сомнений, нервозности посеяны. Все это работает не на КПРФ», — проанализировал ситуацию эксперт ИА REGNUM политтехнолог Константин Скрипников.

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6 сентября под стенами Областной думы стоял протестный пикет. Женщина принесла сразу два плаката. Первый призывает губернатора Сахалина Олега Кожемяко вернуть фонд развития Сахалина, второй — убрать с сахалинских рек рыбоучетные заграждения. Названия фондов женщина, устроившая пикет, перепутала — в настоящее время депутаты Сахалинской облдумы упраздняют Резервный фонд, созданный в 2015 году. Свое решение облдума и островной минфин объясняют тем, что доходы казны по сравнению с 2015 годом резко сократились. Сахалинцы отреагировали привычным уже возмущением: «Сахалин стремительно нищает!». В итоге — пикет под стенами думы. Рыбоучетные заграждения, РУЗы, по мнению многих сахалинцев, уничтожают популяцию лосося в островных реках.

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За 6 дней до выборов, 4 сентября, в Южно-Сахалинске разразился новый скандал. Действующего президента Сахалинской торгово-промышленной палаты (ТПП) Илью Каверина чуть не свергли. Пришли в офис палаты трое людей и заявили президенту, что, собственно, он больше не президент. Дело дошло до вызова полиции. Торгово — промышленная палата Сахалинской области входит в состав Торгово-промышленной палаты России и действует на основании федерального закона. Илья Каверин особо подчеркнул, что возглавлявший троицу самозванцев Алексей Томилов — единоросс. Сам Каверин беспартийный. Томилов и двое сопровождавших его товарищей вошли в офис и предъявили Илье Каверину некую бумагу, якобы резолюцию конференции ТПП. Из бумаги следовало, что «конференция» приняла решение об отстранении Каверина о должности, а возглавлять региональную ТПП теперь будет некий Александр Шумейко.

«В серьезности намерений Томилова и сопровождавших его лиц сомнений не возникло. Они, отправляясь в офис ТПП, захватили с собой «медвежатника» — специалиста по вскрытию замков. Они требовали передать им ключи от сейфа, печати и документацию. Но никакой конференции не было и быть не могло. Уведомление регионального минюста и правительства области о проведении конференции ТПП — прерогатива президента палаты. А я ни о какой конференции никого не уведомлял. В правительстве Сахалинской области, куда я обратился за разъяснениями, мне сообщили, что некие граждане звонили по телефону и запрашивали зал для проведения конференции ТПП. Но, поскольку от меня письменного уведомления не поступало, гражданам было отказано. Что все это означает — судить не берусь, но ситуация явно не здоровая», — рассказал Илья Каверин.

Ситуация действительно не здоровая. Особенно, учитывая, что со дня на день выборы в региональный парламент, а список партии власти возглавляет лично губернатор.

«Вряд ли все, что вы перечислили — действия партии власти. Люди на пикеты выходят во время любых выборов, в любом регионе. Что касается истории с Торгово-промышленной палатой, то тут речь можно вести, скорее, об отсутствии внутриэлитного консенсуса. А также — об отсутствии внутрипартийной дисциплины. Если глава региона возглавляет команду на выборах — подобных скандалов в принципе быть не должно, такие вещи оговариваются заранее и любые нарушения пресекаются очень жестко. Однако, если посмотреть на ситуацию, что называется, «сверху», можно сказать, что предвыборная кампания носит резко — агрессивный характер. Победу команда «ЕР», скорее всего одержит, получив большинство в парламенте. А что — потом?», — задался вопросом Константин Скрипников.

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«У избирателя после такой кампании наступает определенная реакция, пост-фактум, так сказать. Тут возможны только два варианта — либо апатия и усталость, либо, напротив, агрессия, злость. А мы с вами помним, что уже в марте 2018 года пройдут выборы президента. То есть, всего через каких-то полгода. Практика показывает, что мобилизовать избирателей на две большие кампании подряд — практически невозможно. То есть, либо на президентских выборах избирательные участки будут почти пусты, либо, напротив, сахалинцы придут, но продемонстрируют протестное голосование, когда голосуют за кого угодно, но не за действующую власть. И в таком случае — уж лучше пассивность. Из происходящего можно сделать вывод, что команда «ЕР» нацелена на краткосрочный результат: «победить на выборах сейчас». Долгосрочные перспективы, репутационные риски попросту не рассматриваются. И это, безусловно, неправильно. Потому, что выборы-то пройдут, а губернатору с жителями Сахалина работать, и работать долго. Нужно договариваться, с оппонентами в том числе. Политика ведь — искусство компромиссов», — подчеркнул Константин Скрипников.

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Между тем губернатор Сахалина Олег Кожемяко по-прежнему остается в ТОП-20 самых влиятельных губернаторов России и — самым влиятельным среди своих дальневосточных коллег. В августовском «Рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации» глава Сахалина занимает 14 строчку из 85 возможных. Кожемяко сумел улучшить свои июльские позиции, поднявшись на 3 пункта — с 17 на 14.

Как сообщало ИА REGNUM, предвыборная кампания в областную думу проходит на Сахалине непросто и сопровождается скандалами. Скандал случился с отстранением от выборов небольшой «Партии Дела». Председатель сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарёв, едва успев заявить о походе во власть, был приглашен на беседу к высокопоставленным чиновникам областного правительства. Пономарёву, члену «Партии Дела» и ученому поставили условие: «Или он снимает свою кандидатуру, или к нему будут применены меры воздействия». В его защиту выступили видные российские ученые, исследователи, общественные деятели, возмущенные поведением чиновников.

Избиратели запутались, за коммунистов из какой компартии им следует голосовать — на выборы их идет сразу три. Хабаровский политолог, профессор Валерий Чудесов считает обилие партий коммунистической направленности печальной тенденцией и полагает, что такое положение вещей убивает саму идею коммунизма о единении всех левых сил в борьбе за власть. Единороссы Сахалина удивили избирателя первой тройкой кандидатов — в нее вошли губернатор Олег Кожемяко, никому не известная учительница 23 лет и всего один парламентарий со стажем. Избирателей раздражает также и обилие кандидатов из других регионов страны, буквально хлынувших в островной регион. Судя по постам сахалинцев в социальных сетях, в региональном парламенте они предпочитают видеть своих земляков, знающих проблемы региона.