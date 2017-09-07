Вашингтон, 7 сентября, 2017, 07:00 — ИА Регнум. «Пхеньян пока еще не может ударить ядерной ракетой по Сан-Франциско, но этот момент неумолимо приближается. И приближает его Трамп, разозливший все страны, которые могут оказать влияние на КНДР. Это не безалаберность и пустая болтовня — действия Трампа имеют смысл, но замаскированы под неконтролируемый поток сознания, — считает корреспондент британской The Independent Дэвид Осборн.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

Автор полагает, что все дело в том, что «Трампу сильно не повезло: северокорейская ядерная проблема возникала не перед ним одним. Ее решал еще Билл Клинтон. Но если во времена правления Клинтона Пхеньян искал пути создания атомной бомбы, образно говоря, с логарифмической линейкой, то теперь уже вывел все на уровень современных компьютерных технологий. То есть во времена Билла опасности, что однажды утром ракета с ядерной боеголовкой поразит Сан-Франциско, еще просто не существовало, а вот сегодня эта угроза вполне реальна».

Но, по мнению журналиста, «нынешний американский президент, во-первых, слишком нетерпелив, а во-вторых, слишком авторитарен в отношениях с коллегами из Японии, Китая, Южной Кореи. Такая «директорская» манера общения им не нравится — они ведь не состоят в штате предприятия, которым командует Трамп, а значит, не обязаны покорно выслушивать его разносы».

«Трамп перессорился со всеми, пытаясь диктовать условия, выгодные, объективно говоря, только ему. Теперь он уверенно движется в ловушку, подготовленную для него Ким Чен Ыном: разглагольствует о войне, в которой не сможет принять участия», — пишет корреспондент, полагающий, что не подкрепленные действиями слова могут увеличить для Трампа опасность импичмента.