Вашингтон, 7 сентября, 2017, 07:06 — ИА Регнум. Число погибших в результате урагана «Ирма» возросло до шести человек, сообщает 7 сентября Die Tagesschau.

NASA Снимок из космоса

Тем временем вслед за «Ирмой» в Мексиканском заливе образовался тропический шторм «Катя», скорость ветра которого достигает до 120 км/ч, а над Атлантическим океаном — ураган «Хосе».

Отмечается, что ураган «Ирма» уже прошел через острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, острова Антигуа и Барбуда и уже подходит к северо-восточному побережью Пуэрто-Рико.

По сообщению Национального центра ураганов США, скорость ветра урагана доходит до 300 км/ч, шторм несет с собой большое количество осадков.

Премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун, назвавший происшествие «полной разрухой», сообщил, что 95% зданий на их островах были повреждены, многие из них разрушены полностью. Браун оценил ущерб урагана в $150 млн.

ООН предполагает, что более 37 млн человек могут пострадать от последствий урагана «Ирма», самого тяжелого из когда-либо зарегистрированных в Карибском море.

Как сообщало ИА REGNUM, урагану «Ирма» была присвоена высшая, пятая категория опасности по шкале Саффира — Симпсона.

Ураган движется с востока вдоль северной части Карибского моря в сторону Флориды. На пути «Ирмы» также окажутся Гаити, Куба и Доминиканская Республика.