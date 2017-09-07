Пекин, 7 сентября, 2017, 06:08 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в очередной раз подтвердив приверженность Поднебесной принципу денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает 7 сентября агентство «Синьуа».

Uwe Brodrecht Военный парад в Пхеньяне

Во время телефонного разговора лидеры двух стран обменялись мнениями касательно текущей ситуации на Корейском полуострове.

Председатель Си заявил, что Китай непреклонен в вопросах о режиме глобального нераспространения ядерного оружия, поддержании мира и стабильности на полуострове и разрешения ядерного кризиса посредством переговоров.

Китайский лидер заявил, что основным направлением, которым необходимо следовать всем сторонам, является мирное разрешение кризиса, добавив, что диалог наряду с другими средствами является лучшим вариантом поиска долгосрочного решения.

Со своей стороны, Трамп заявил, что Вашингтон глубоко озабочен разворачивающейся ситуацией на Корейском полуострове и придает большое значение роли Китая в разрешении кризиса.

Он предложил наладить взаимодействие с китайской стороной в поиске разрешения проблемы так быстро, как это только возможно.

Кроме того, американский лидер добавил, что совместные группы двух стран по взаимодействию в сфере дипломатии, безопасности и экономики, поддерживают тесный контакт, покуда стороны готовятся к первому раунду диалога в области общественных отношений, равно, как и в области правоприменения и кибербезопасности.

В ответ Си отметил, что придает большое значение грядущему визиту Трампа позже в текущем году, выражая надежду, что обе стороны совместно смогут обеспечить успех предстоящего визита.

Трамп, в свою очередь, заявил о большой для него важности тесного контакта с китайским лидером и усилении координации по ключевым международным и региональным вопросам.

Напомним, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа запланирована на конец 2017 года. Предполагается, что стороны обсудят помимо прочего ядерный кризис на Корейском полуострове. Первая встреча лидеров дух стран прошла в апреле 2017 года в поместье Трампа «Мар-а-Лаго», расположенном в американском штате Флорида.