Владивосток, 7 сентября, 2017, 06:03 — ИА Регнум. Снижение до уровня ниже десяти процентов средней ставки по ипотеке на российском рынке может произойти до конца года глава, 7 сентября сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономической форуме.

Ипотека

Отвечая на соответствующий вопрос, глава Сбербанка отметил, что в общем по всеми рынку РФ он не готов дать точный прогноз.

«Но я думаю, что по выдачам на конец года в среднем можно будет увидеть ниже десяти процентов», — сказал он.

Греф отметил, что в России наблюдается ускоренное снижение инфляции. Вероятно, и Банк России снизит ставку, а значит ипотечные ставки также могут еще опуститься.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа Банк России зафиксировал падение ипотечных ставок до исторического минимума. По словам участников банковского рынка России, лето 2017 года оказалось пиковым периодом рефинансирования ипотечных кредитов.