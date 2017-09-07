Владимир Путин предупредил мир о глобальной катастрофе: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 сентября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Прозападная ориентация: в Болгарии вновь призывают снести памятник Советской армии;
- Своё решение: Россия не будет прекращать поставки нефти в КНДР;
- Последствия истерии: Путин предупреждает мир о возможной катастрофе;
- Когда нет согласия: законодатели Каталонии приняли закон о референдуме о независимости региона;
- Монетизация приложения: WhatsApp станет платным.