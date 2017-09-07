Владивосток, 7 сентября, 2017, 06:02 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерены обратиться к политическому руководству России и Китая с просьбой поддержать санкции против КНДР, сообщает Reuters.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Сообщается, что лидеры Японии и Южной Кореи уже согласовали санкции против Северной Кореи в ходе переговоров на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и теперь намерены добиваться поддержки со стороны главы КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

Напомним, вопрос давления на Северную Корею со стороны международного сообщества активно обсуждается в ООН и между политическими руководителями разных стран после очередного ядерного испытания КНДР, о котором стало известно 3 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября пресс-служба Белого дома США распространила заявление, согласно которому в ходе телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином стороны осудили действия КНДР как провокационные и дестабилизирующие и «договорились о мерах воздействия» на Северную Корею.

Однако позднее МИД Китая выпустил заявление, согласно которому глава КНР напомнил президенту США, что Китай «неуклонно работает» над вопросом денуклеаризации Корейского полуострова, причем намерен добиваться этого исключительно мирными средствами.