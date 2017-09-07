Казань, 7 сентября, 2017, 06:00 — ИА Регнум. Скандал, начавшийся вокруг строительства апарт-отеля вблизи Казанского кремля, вышел на федеральный уровень. Минкультуры РФ выявило нарушение предельной высоты здания и внесло застройщику предостережение. Ведомство также рассматривает возможность привлечения к ответственности исполкома Казани, выдавшего разрешение на стройку. В это же время минкультуры Татарии в своём ответе, данном активисту за 10 дней до проверки федерального ведомства, нарушений не увидело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил автор петиции о запрете стройки, представитель регионального отделения Трудовой партии в РТ Иван Климов.

NoPlayerUfa Казанский кремль

«Управлением Министерства культуры РФ по Приволжскому федеральному округу 23 августа 2017 года было проведено систематическое наблюдение в отношении объекта», — сообщил Климов.

В своём ответе ведомство уточняет, что по итогам рассмотрения эскизного проекта строительства гостиницы было обнаружено нарушение максимальной высоты здания на 1,65 м, и это послужило «основанием для его отклонения региональным органом охраны объектов культурного наследия Республики Татарстан». Застройщику, которым выступает ООО «АМ Групп», 5 сентября 2017 года было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Также отмечено, что в настоящее время ведомство рассматривает вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении исполкома Казани, выдавшего разрешение на строительство.

Напомним, буквально за 10 дней до проведения наблюдений Управлением Минкультуры РФ по ПФО активисту дало ответ минкультуры Татарии. В нём ведомство заявило, что возведение объекта не противоречит требованиям законодательства при условии соблюдения всех ограничений. Республиканское ведомство также писало, что максимальные высотные параметры для объектов капитального строительства в этой зоне составляют 20 метров, и указало на то, что проект строительства согласован комиссией ещё в 2012 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе дома №6б на улице Дзержинская на участке, попадающем в зону регулирования застройки и хоздеятельности объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанский кремля, XVI — XVIII вв.», будет построен апарт-отель. Сам девелопер проекта позиционирует его как «шикарные апартаменты под стенами Казанского кремля». Однако начиналась стройка отеля «археологическими изысканиями», о чём сообщалось в паспорте объекта.

Разрешение на строительство административно-делового центра было выдано исполкомом Казани в конце июня 2015 года ООО «АМ Групп». Почти год после этого на участке ничего не происходило. А в июле 2016 года сотрудники профильного института по заказу застройщика, которого к такому шагу обязывает закон, провели археологические раскопки и обнаружили культурные напластования XVII—XXI веков. Несмотря на это, в декабре 2016 года разрешение на строительство компании было продлено, но уже на возведение гостиницы. Активные строительные работы начались только в 2017 году. По информации горожан, на сегодня на стройплощадке идёт забивка свай.

Горожане возмутились этим фактом и начали сбор подписей под петицией на запрет строительства. В ней общественность просила главу республики Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина запретить строительство на территории объекта культурного наследия. Соответствующее обращение для привлечения внимания к данной ситуации было направлено депутатам Госдумы РФ и на имя гендиректора ЮНЕСКО Ирины Боковой.

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Ранее в казанских СМИ появилось фото паспорта объекта, на котором значилось, что на участке с кадастровым номером 16:50:010307:13 проводятся археологические изыскания. Их заказчиком числилось ООО «АМ Групп», генподрядчиком — ООО «Феста», а подрядчиком — ООО «Поволжская археология». Завершить работы должны были во втором квартале 2017 года.

По информации Управления градостроительных разрешений исполкома Казани, 23 июня 2015 года ООО «АМ Групп» было выдано разрешение на строительство административно-делового центра на улице Чернышевского. А 2 декабря 2016 года взамен ранее выданного разрешения на строительство эта же компания получила разрешение на строительство гостиницы на той же улице.

Компания создана 10 декабря 2014 года. Учредитель и директор в одном лице — Рустэм Билалов. Интересно то, что адрес, указанный в разрешении на строительство, совпадает с юридическим адресом генподрядчика — ООО «Феста».

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По данным с публичной кадастровой карты, участок площадью 3 597 кв. м с данным кадастровым номером фактически расположен на улице Дзержинского, 6б и является собственностью публично-правовых образований. Его кадастровая стоимость — 47 846 214,9 рубля. По документу он предназначен «под административно-деловой центр, объекты гостиничного сервиса». Последние изменения, суть которых не уточнена, были внесены в государственный кадастр недвижимости 31 марта 2017 года.

В 2017 году в сети появился сайт, представляющий новый апарт-отель Odette. Его девелопером заявлена инвестиционно-строительная компания «Камастройинвест», а застройщиком ООО «АМ Групп».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Камастройинвест» создано 12 декабря 2006 года в Казани. Учредитель — частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Апплена Инвестментс Лимитед», зарегистрированная на Кипре. Генеральный директор ООО — Делюс Сиразетдинов. Согласно данным с официального сайта Казанской городской думы, гендиректор компании является депутатом и членом комиссии по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству, комиссии по социально-экономическому развитию, предпринимательству и муниципальной собственности.

Юридический адрес ООО «Камастройинвест» совпадает с юрадресом ООО «Феста» и тем, на который было выдано разрешение на строительство — улица Каюма Насыри, 3.

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