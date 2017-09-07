Гуанчжоу, Китай, 7 сентября, 2017, 05:40 — ИА Регнум. В Китае объявлен «голубой» уровень опасности в связи с приближением тайфуна «Гучол», который, как ожидается, затронет юго-восточные провинции страны, сообщает 6 сентября агентство «Синьхуа».

lauraelizabeth Тайфун в Китае

Как утверждает Государственный метеоцентр КНР, эпицентр семнадцатого по счету тайфуна в регионе за этот год расположен в 400 км к юго-востоку от границы с китайскими провинциями Гуандун и Фуцзянь, а его скорость пока достигает 18 метров в секунду.

По прогнозам, «Гучол» будет двигаться на северо-запад со скоростью от 10 до 15 км/ч. Ожидается, что тайфун достигнет вод Тайваньского пролива уже вечером 7 сентября, а затем направится на север, теряя силу.

В связи с этим, в провинциях Гуандун и Фуцзянь ожидаются проливные дожди вплоть до вечера 8 сентября.

Напомним, что только с конца июля на Китай обрушились тайфуны «Несат», «Хайтан», Хато», «Пахар» и «Мавар», которые нанесли значительный урон инфраструктуре и сельскому хозяйству, разрушив жилища и унеся десятки жизней. Грядущий «Гучол» будет уже шестым за два месяца и семнадцатым за год.