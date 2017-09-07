Горно-Алтайск, 7 сентября, 2017, 05:39 — ИА Регнум. Работой в Алтае на сегодняшний день обеспечена лишь пятая часть людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста, 7 сентября заявил глава региона Александр Бердников.

В инвалидном кресле

Выступая на совещании с руководителями органов государственной власти Алтая и главами муниципальных образований, проводившемся в формате видеоконференции, Бердников отметил, что вопрос трудоустройства инвалидов очень важен. Сейчас на Алтае живет 22,7 тысячи инвалидов, из которых восемь тысяч — это люди трудоспособного возраста.

«Из восьми тысяч трудоустроены и занимаются производительным трудом только пятая часть, около 1500 человек, — сказал он. — Остальным следует помочь».

Бердников отметил, что эти люди пройдут подготовку и обучение, чтобы быть вовлеченными в трудовую деятельность. Причем это может быть как труд на дому, так и в трудовом коллективе.

«Мы говорим о людях, находящихся в трудной жизненной ситуации, они и без того испытывают дискомфорт в психологическом плане, — сказал глава региона. — Необходимо помочь, чтобы в той среде, где они проживают, они не чувствовали себя ущербными и не оставались без человеческого внимания».

По словам Алексея Санарова, регионального замминистра труда, социального развития и занятости населения, к 1 июля 2017 года работодатели создали 373 рабочих места для инвалидов в счет установленных квот, причем из них 343 рабочих места заняты работающими инвалидами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что всем регионам нужно провести мониторинг ситуации по вопросу места проживания инвалидов, отсутствия у них работы.