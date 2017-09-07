Казань, 7 сентября, 2017, 05:35 — ИА Регнум. Строительство станции «Дубравная» в Казани планируют завершить к декабрю 2017 года, а обойдётся объект в 5,2 млрд рублей. На днях АО «Казметрострой» подписало дополнительное соглашение к уже заключённому в 2014 году контракту на продление первой линии метрополитена Казани от станции метро «Проспект Победы» до станции «Дубравная». Подрядчиком по нему выступает ПСО «Казань». В конкурсной документации отмечается, что аванс за работы составил 200 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tatarstan.ru На строительстве станции метро «Дубравная»

По информации из соглашения известно, что ПСО «Казань» на станции метро выполняет устройство наружных сетей вентиляции, строит демонтажную камеру, вестибюль №2 станции метро, а также выполняет ещё ряд строительно-монтажных работ.

Отметим, ПСО «Казань» работало на многих крупных стройках региона и ПФО. Среди них — объекты Универсиады-2013, реконструкция части Кремлёвской набережной. В настоящее время в Самаре на строящемся стадионе «Самара Арена» компания выступает подрядчиком.

Напомним, в 2012 году ГКУ «Дирекция по строительству подземных транспортных сооружений» провело открытый конкурс на выполнение строительно-монтажных работ по продлению первой линии метро. Стоимость контракта составила почти 5,263 млрд рублей. Он был подписан с АО «Казметрострой».

В начале августа 2017 года в комментариях казанским СМИ глава АО Марат Рахимов, отвечая на вопрос о завершении работ, отметил, что в случае бесперебойного финансирования станция метро примет пассажиров в конце 2017 года.

Отметим, в конце июня 2017 года ГКУ «Главинвестстрой РТ» провело торги на корректировку проектной документации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между двумя компаниями-претендентами на контракт по проектированию линии метро Казани госзаказчик выбрал ту, которая уже имеет опыт подобной работы. Победителем признали ГУП «Татинвестгражданпроект». Стоимость контракта — 52 млн рублей. Срок выполнения работ — четыре месяца с даты заключения контракта.

Согласно технического задания, строительство объекта должно быть разбито на два этапа. Первый из них предполагает сам участок со станционным комплексом, перегонными тоннелями и притоннельными сооружениями. Второй — дополнительные сооружения и устройства.

Также уточняется, что участок, определённый под линию, имеет мелкое заложение. В связи со сложными градостроительными условиями строительства и большим количеством подземных инженерных коммуникаций, перегонные тоннели будут строить закрытым способом.

В документации отмечается, что станция «Дубравная» должна быть размещена на пересечении улицы Р. Зорге и Ю. Фучика. Более того, проект должен предусмотреть её как пересадочную на станции «Ю. Фучика».

Напомним, Казанский метрополитен был открыт 27 августа 2005 года и состоял из пяти станций. Он стал первым в России метрополитеном, который построен после распада СССР. Его годовой пассажиропоток — 29,39 млн человек.

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