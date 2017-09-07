Владивосток, 7 сентября, 2017, 05:35 — ИА Регнум. Инженеры из Сахалинской области представила на площадке третьего Восточного экономического форума во Владивостоке проект производства уникальных беспилотников. Примерная стоимость одного летательного аппарата составляет 1,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Беспилотник

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По словам главного конструктора «Комплексных беспилотных систем» Эдуарда Абрамова, разработанному сахалинской командой летательному аппарату, в отличие от представленных на рынке, не требуется суша для посадки, он может садиться на воду.

«Это наше ноу-хау, на которое сейчас оформляется патент, — отметил главный конструктор компании. — Помимо автопосадки летательный аппарат получил системы автоматического поиска и спасения, антиопределения».

По предварительным подсчётам, стоимость одного летательного аппарата составит 1,5 млн рублей.

Вместе с тем инженеры предлагают открыть на Сахалине Центр беспилотной гражданской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, принять участие в третьем Восточном экономическом форуме, по словам полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, приехали свыше 5 тыс. человек, география — 61 страна.