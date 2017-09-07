Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 7 сентября, 2017, 05:21 — ИА Регнум. Ураган «Ирма» уже прошел через острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартин, острова Антигуа и Барбуда, и в данный момент подходит к северо-восточному побережью Пуэрто-Рико, 7 сентября передает BBC.

Ураган

По сообщению Национального центра ураганов США, скорость ветра урагана доходит до 300 км/ч, шторм несет с собой большое количество осадков. В Пуэрто-Рико уже ощущается шквальный ветер и ливень, начинается подтопление территории.

Там, где ураган «Ирма» уже прошел, он принес страшные разрушения.

На островах Сен-Бартелеми и Сен-Мартен шторм вызвал потоп и разрушение зданий, среди которых, как сообщается, поместье президента США Дональда Трампа и владения российского олигарха Романа Абрамовича. Уже подтверждена гибель двоих граждан Франции.

На Антигуа и Барбуде масштаб разрушений оценивается примерно в $150 млн, однако, в отличие от островов Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, здесь не зафиксировано человеческих жертв.

Ожидается, что через несколько часов север Пуэрто-Рико окажется в эпицентре «Ирмы». Примерно через сутки ураган будет уже в Доминиканской Республике.

Напомним, урагану «Ирма» была присвоена высшая, пятая категория опасности по шкале Саффира-Симпсона. Ураган движется с востока вдоль северной части Карибского моря в сторону Флориды. На пути «Ирмы» также окажутся Гаити и Куба.