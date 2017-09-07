Москва, 7 сентября, 2017, 05:16 — ИА Регнум. Информацию о планах работы в Совете Федерации подтвердил бывший российский посол в США Сергей Кисляк в интервью газете «Известия».

NASA Сергей Кисляк

Вернувшийся из Вашингтона российский дипломат, отвечая на вопрос о планах на будущее, сказал, что ему предстоит работа в Совфеде.

«Глава Республики Мордовия предложил мне быть одним из трех кандидатов на должность представителя Мордовии в Совете Федерации, — сказал он. — Я с благодарностью принял такое предложение».

Кисляк уточнил, что буквально только что возвратился из Мордовии. По его словам, он возвратился «в мир нормальных людей», и очень рад, что работа в климате, который был в США, осталась в прошлом.

«Но для окончательного решения должны состояться выборы», — сказал он.

Как отмечает дипломат, сейчас его жизнь — это жизнь человека, вернувшегося домой после долгого отсутствия.

Напомним, Кисляк являлся чрезвычайным и полномочным послом РФ в США с 26 июля 2008 года по 21 августа 2017 года. 21 августа на эту должность был назначен дипломат Анатолий Антонов.

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