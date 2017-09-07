Петропавловск-Камчатский, 7 сентября, 2017, 05:18 — ИА Регнум. Для Камчатки очень важно, чтобы вопрос о развитии морского транспортного сообщения региона с другими дальневосточными субъектами был отражен в итоговом протокольном решении Президиума Госсовета, на котором глава Минтранса Максим Соколов попросил президента Владимира Путина поддержать проект строительства морского парома для грузопассажирских линий с Камчатки в Магадан, Владивосток и на Сахалин. Об этом, по итогам заседания, журналистам сообщил губернатор Камчатки Владимир Илюхин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Паром

Открывая заседание Госсовета, Путин отметил, что логистическая инфраструктура макрорегиона является ключевым направлением развития транспортной системы России.

«Еще одна проблема — обеспечение пассажирского сообщения с материком дальневосточных островов. Это напрямую касается Камчатского края, где сейчас действует только авиация, хотя есть огромные возможности для использования морских путей», — сказал Владимир Путин.

Глава Минтранса при этом заявил о необходимости строительства грузопассажирских паромов, которые могли бы встать на морскую линию Петропавловск-Камчатский — Северные Курилы и Петропавловск-Камчатский — Никольское.

Причём проект по строительству парома для сообщения Камчатки с Сахалином, уже находится в работе. На его реализацию предусмотрено почти 1 млрд рублей, сообщил ИА REGNUM губернатор Владимир Илюхин.

«Второй темой стало строительство морского парома для развития межрегионального сообщения. Ранее я обращался с этой просьбой к президенту и он дал такое поручение. Речь идет о возможности покупки или строительства парома на 150 пассажиров и на 70 автомобилей для организации морского сообщения на линии Петропавловск-Камчатский — Владивосток, с учётом возможности захода в порт Южно-Сахалинска или Северо-Курильска», — сказал губернатор.

Он также отметил, что строительство или приобретение парома для линии до Владивостока — очень дорогое удовольствие. Цена вопроса — примерно 3 млрд рублей. В высокодотационном бюджете Камчатки таких денег нет, но власти готовы пойти на софинансирование проекта. В качестве возможного варианта предлагается приобретение уже бывшего в эксплуатации судна подобного класса, и такие варианты Росморречфлот рассматривает.

Напомним, до Камчатки можно добраться только самолетом. Перевозка пассажиров по морю на большие расстояния не осуществляется с 90-х годов. Единственный пассажирский теплоход сейчас курсирует между Петропавловском-Камчатским и Северо-Курильским. Власти Камчатки уже несколько лет вынашивают идею возобновления морского грузопассажирского сообщения с Приморским краем и другими регионами Дальнего Востока. Чиновники считают, что эти маршруты будут востребованы у местного населения, а также повлияют на увеличение турпотока.