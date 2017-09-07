Якутск, 7 сентября, 2017, 05:20 — ИА Регнум. В Якутске нарастает недовольство тем, что во многих районах ещё нет отопления. В соцсетях и на форумах люди жалуются, что мёрзнут, взывая к управляющим компаниям, но в мэрии говорят, что включать тепло ещё не пора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нет отопления

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«В доме почти такая же температура, как и на улице. Жить невозможно», «Дайте скорее отопление», «Дом старый, очень холодно!», — пишут горожане.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутска корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что требованиями СанПиН отопительный период должен начинаться, когда среднесуточная температура воздуха в течении пяти дней не превышает +8, но пока в городе теплее. Однако даже если в ближайшие дни не похолодает, отопление коммунальные компании обязаны дать до 15 сентября — таково распоряжение администрации города. Все образовательные организации города отапливаются с 4 сентября.

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Напомним, отопительный сезон во всех 13 арктических и северных районах республики начался с 1 сентября. К этому дню были запущены 129 котельных, ещё 2 должны были начать отапливать в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, ОНФ республики называет одной из самых важных проблем отопительного сезона в Якутске то, что некоторые коммунальные компании обогревают улицы, не утепляя теплотрассы. Когда за окном — 40, это становится большой проблемой и дорогим удовольствием.

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