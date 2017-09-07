Вашингтон, 7 сентября, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Обвинения в обысках, которые устроила американская сторона в российском генеральном консульстве в городе Сан-Франциско (штат Калифорния, США), напрасны: в ведомстве провели только инспекцию и осмотр, сообщает Государственный депатамент США, 7 августа передает РИА Новости.

Полицейский произвол

Отмечается, что американское внешнеполитическое ведомство обосновало «осмотр» и «инспекцию» обеспечением сохранности подсобных помещений и офисов.

Напомним, российское генконсульство в Сан-Франциско — это одно из ведомств, которые были закрыты в США по решению американского президента Дональда Трампа. Решение Белого дома было принято в рамках разворачивающейся дипломатической войны, начатой Вашингтоном.

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Госдеп антироссийские действия называет законными. Москва намерена подать в суд на американские власти.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший российский посол в США Сергей Кисляк отметил, что Москва ответит на действия Вашингтона, выбрав адекватный вариант, которых имеется много.