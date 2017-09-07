В Тунисе назначено «правительство войны»
Тунис, 7 сентября, 2017, 04:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед проводит масштабные перестановки в кабинете министров страны — 6 сентября получили назначения новые министры обороны и внутренних дел, передает Associated Press.
Новым министром внутренних дел назначен бывший командующий Национальной гвардии Туниса Лофти Браге.
Министром обороны Туниса стал Абделькрим Збиди. Збиди уже занимал данный пост в 2011—2013 годах.
Ранее премьер-министр также назначил новых министра образования, министра финансов и развития, министра инвестиций и международного сотрудничества.
Сообщается, что президент Беджи Каид Эс-Себси уже назвал обновленный кабинет министров «правительством войны» — ожидается, что его главными задачами станут борьба с терроризмом и коррупцией.