Тунис, 7 сентября, 2017, 04:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед проводит масштабные перестановки в кабинете министров страны — 6 сентября получили назначения новые министры обороны и внутренних дел, передает Associated Press.

U.S. Air Force Тунисские солдаты

Новым министром внутренних дел назначен бывший командующий Национальной гвардии Туниса Лофти Браге.

Министром обороны Туниса стал Абделькрим Збиди. Збиди уже занимал данный пост в 2011—2013 годах.

Ранее премьер-министр также назначил новых министра образования, министра финансов и развития, министра инвестиций и международного сотрудничества.

Сообщается, что президент Беджи Каид Эс-Себси уже назвал обновленный кабинет министров «правительством войны» — ожидается, что его главными задачами станут борьба с терроризмом и коррупцией.