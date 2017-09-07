Чэнду, Китай, 7 сентября, 2017, 04:54 — ИА Регнум. Учащийся одно из университетов провинции Сычуань на юго-западе Китая приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года за убийство иностранца, сообщает 6 сентября агентство «Синьхуа».

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По информации Промежуточного народного суда города Чэнду, студен Сычуанского педагогического университета Тэн Фэй убил сокурсника в ночь на 27 марта 2016 года в результате ссоры.

Тэн обратился в полицию, после чего у него была диагностирована клиническая депрессия. Тем не менее, суд счёл его способным нести ответственность за свои поступки и вынес свое решение на основе крайне жестокой формы расправы, которую учинил Тэн над сокурсником. Суд посчитал его крайне опасным для общества.

Тэну постановлено выплатить компенсацию в размере 38,212 тыс. юаней ($12,72 тыс.) семье жертвы и лишить политических прав до конца жизни. Тэн не подавал апелляцию.

Напомним, что смертная казнь в Китая несмотря на то, что применяется все реже, является высшей мерой наказания. Как правило, она применяется по отношению к взяточникам, наркоторговцам и торговцам оружием. Также смертная казнь предусмотрена и за особо жестокие убийства.