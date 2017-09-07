Владивосток, 7 сентября, 2017, 04:55 — ИА Регнум. Россия и Япония на полях третьего Восточного экономического форума подпишут совместное заявление о сотрудничестве в цифровой экономике и меморандум о повышении производительности труда. Такое заявление сегодня, 7 сентября, сделал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

S Solomonov Флаги России и Японии

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Совместное заявление о сотрудничестве в цифровой экономике и меморандум о повышении производительности труда будет подписано министром экономики, торговли и промышленности Японии, а также министром экономического развития России Максимом Орешкиным.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, принять участие в третьем Восточном экономическом форуме приехали свыше 5 тыс. человек из 61 страны. Ожидается подписание контрактов на сумму более чем в 2 трлн рублей, в первый день форума были подписаны соглашения на сумму в 1,16 трлн рублей.