Владивосток, 7 сентября, 2017, 04:36 — ИА Регнум. Подписание двусторонней конвенции об отмене двойного налогообложения Россией и Японией планируется 7 сентября, сообщил на Восточном экономической форуме российский министр экономического развития Максим Орешкин.

S Solomonov Флаги России и Японии

«Запланировано на сегодня [7 сентября] подписание конвенции об устранении двойного налогообложения», — сказал чиновник.

По словам Орешкина, нововведение будет способствовать работе российских и японских компаний на партнерских территориях. Он добавил:

«Сегодня сложились все условия для активизации торговли и инвестиционного сотрудничества между нашими странами».

Напомним, в конце августа российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому возникла необходимость пересмотра взаимоотношений, предусмотренных в Конвенции между правительствами СССР и Японии.

Предыдущим вариантом конвенции является документ от 18 января 1986 года между правительством СССР и правительством Японии.