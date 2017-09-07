Белый дом: Трамп сохранит торговое соглашение с Южной Кореей
Вашингтон, 7 сентября, 2017, 04:35 — ИА Регнум. Белый дом отложил рассмотрение вопроса о расторжении торгового соглашения с Южной Кореей (KORUS) на неопределенный срок, передает Reuters.
Вопрос отмены сделки, которую президент США Дональд Трамп считает «невыгодной» для США, решено было отложить для сохранения добрых отношений с одним из главных союзников Соединенных Штатов в Тихоокеанском регионе.
Тем не менее, чиновники Белого дома отмечают, что к вопросу «еще можно будет вернуться» — проблема диспропорции торгового баланса между США и Южной Кореей, которую Трамп считает наиболее серьезной, никуда не исчезнет.
Напомним, сразу после инаугурации в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, которое он счел угрожающим экономическим интересам страны.
Соглашение KORUS с Южной Кореей Трамп также неоднократно называл «невыгодным» — диспропорция внешней торговли между США и Южной Кореей составляет $28 млрд в пользу последней.
Однако денонсация соглашения может повредит двусторонним отношениям в других сферах — Южная Корея является одним из ключевых военных союзников США в Тихоокеанском регионе, размещает на своей территории американскую систему ПРО THAAD и всячески доказывает свою верность «дружбе» с заокеанским партнером.