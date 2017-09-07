Вашингтон, 7 сентября, 2017, 04:35 — ИА Регнум. Белый дом отложил рассмотрение вопроса о расторжении торгового соглашения с Южной Кореей (KORUS) на неопределенный срок, передает Reuters.

White House Дональд Трамп принимает президента Южной Кореи

Вопрос отмены сделки, которую президент США Дональд Трамп считает «невыгодной» для США, решено было отложить для сохранения добрых отношений с одним из главных союзников Соединенных Штатов в Тихоокеанском регионе.

Тем не менее, чиновники Белого дома отмечают, что к вопросу «еще можно будет вернуться» — проблема диспропорции торгового баланса между США и Южной Кореей, которую Трамп считает наиболее серьезной, никуда не исчезнет.

Напомним, сразу после инаугурации в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, которое он счел угрожающим экономическим интересам страны.

Соглашение KORUS с Южной Кореей Трамп также неоднократно называл «невыгодным» — диспропорция внешней торговли между США и Южной Кореей составляет $28 млрд в пользу последней.

Однако денонсация соглашения может повредит двусторонним отношениям в других сферах — Южная Корея является одним из ключевых военных союзников США в Тихоокеанском регионе, размещает на своей территории американскую систему ПРО THAAD и всячески доказывает свою верность «дружбе» с заокеанским партнером.