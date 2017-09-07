Гамбург, Германия, 7 сентября, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Спустя два месяца после проведения саммита G20 число внутренних расследований, начатых в отношении полицейских беспорядков, достигло 95, сообщает 6 сентября Die Zeit.

Полицейская жестокость

Отмечается, что в 78 случаях сотрудники полиции обвиняются в нанесении телесных повреждений в ходе исполнения своих служебных обязанностей. В семи случаях следствие рассматривает законность применения подобных мер.

Всего за время работы на саммите было зафиксировано около 255 случаев взятия под стражу и более 186 задержаний. Помимо этого, было выдано около 50 ордеров на арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе беспорядков, устроенных экстремистами, около 500 полицейских получили ранения.

Напомним, саммит G20 проходил в Гамбурге 7—8 июля. Полиция сообщает о присутствии до 150 тыс. демонстрантов, среди которых несколько тысяч левых экстремистов, устроивших массовые беспорядки в ходе демонстраций.