Владивосток, 7 сентября, 2017, 04:44 — ИА Регнум. В Якутии может быть открыт единственный в России Центр холодовой травмы. Такая возможность обсуждалась на одной из сессий третьего Восточного экономического форума, который стартовал накануне, 6 сентября, на площадке кампуса ДВФУ во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Трутовский. Пурга. 1887

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В рамках профильной сессии специалисты отметили, что на фоне освоения Арктики и роста спроса на экстремальную медицину потребность в Центре холодовой травмы будет лишь возрастать.

«Суровые климатические условия, отсутствие круглогодичного транспортного сообщения с отдаленными и труднодоступными населенными пунктами — проблемы, одинаково остро стоящие перед всеми субъектами Дальнего Востока», — отметил премьер-министр Якутии Евгений Чекин.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум был учреждён президентом РФ Владимиром Путиным. По словам его полпреда на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, в 2017 году на ВЭФ приехало свыше 5 тыс. гостей из 61 страны.