Вашингтон, 7 сентября, 2017, 04:21 — ИА Регнум. Обвинения со стороны США в адрес российского гражданина Александра Винника безосновательны и неправомерны, заявил он в интервью Russia Today.

Задержание

Задержанный в Греции по запросу Вашингтона Винник, комментируя обвинения, обнародованные американскими властями, заявил, что он невиновен.

«Я работал в этой компании, выполнял свои должностные обязанности, и обвинять меня в этом неправомерно», — пояснил Винник.

Российский гражданин отмечает, что узнал о предъявленных обвинениях через своего российского юриста — примерно через месяц после ареста. В тюрьме он оказался через три дня после задержания. Отвечая на вопрос о причинах отказа от сотрудничества со следствием в США, Винник заявил:

«Потому что я считаю, что не совершил ничего противозаконного, — это раз. Два — я не понимаю, какое отношение США имеют ко мне и какое право есть у них судить гражданина России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года. В номере в отеле, где он жил, провели обыск, в ходе которого изъяли компьютеры, мобильные телефоны и кредитные карты.

Позже ему были предъявлены обвинения в отмывании до четырех миллиардов долларов с помощью криптовалютной биржи.