Барселона, Испания, 7 сентября, 2017, 04:14 — ИА Регнум. Закон о референдуме по вопросу независимости Каталонии, принятый парламентом испанской провинции, был подписан главой Каталонии Карлесом Пучдемонтом, сообщает Associated Press.

Convergència Democràtica de Catalunya Карлес Пучдемонт

Сообщается, что Кабинет министров и председатель правительства Каталонии подписали указ о назначении референдума по вопросу независимости Каталонии от Испании на 1 октября.

«Концепции государства и патриотического единства, стоящих превыше прав граждан, нет места в сегодняшней Европе, — прокомментировал Пучдемонт принятие документа. — Каталония принадлежит миру, который смотрит вперед, и она решит свое будущее 1 октября».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 6 сентября, за принятие закона о референдуме проголосовал парламент

Правительство Испании уже заявило, что считает проведение референдума незаконным и оспорит документ в Конституционном суде.