Эр-Рияд, 7 сентября, 2017, 03:59 — ИА Регнум. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд прибудет с визитом в США в начале 2018 года, передает Reuters.

U.S. Department of Defense Король Салман

Стало известно, что король Салман провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых им было принято решение посетить Соединенные Штаты в январе 2018 года.

Согласно заявлению Белого дома, Трамп и король Салман также обсудили «общие приоритеты» на Ближнем Востоке.

«Стороны обсудили пути дальнейшего продвижения общих приоритетов, в том числе по вопросам повышение безопасности и процветания на Ближнего Востока», — говорится в заявлении.

Напомним, 5 сентября стало известно, что король Салман в октябре 2017 года посетит в Москву, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Король Салман, глава династии Аль Саудов, взошел на престол 23 января 2015 года, после смерти своего брата, короля Абдаллы. Возраст короля Саудовской Аравии — 81 год.