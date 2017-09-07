Вашингтон, 7 сентября, 2017, 03:44 — ИА Регнум. Политика, проводимая Пхеньяном, вызывает осуждение как Вашингтона, так и Пекина, и США не будут мириться с тем, что происходит на Корейском полуострове, по итогам переговоров с главой Китая Си Цзиньпином сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Американский лидер назвал состоявшиеся телефонные переговоры продуктивными. Важной темой длительной беседы стала ядерная программа Северной Кореи и связанные с ней действия Пхеньяна.

По его словам, Пекин намерен предпринять определенные шаги, и Вашингтон «посмотрит», на что решится китайская сторона.

«Мы не будем мириться с тем, что происходит в Северной Корее, — сказал он. — Считаю, что президент Си согласен со мной на все сто процентов».

Напомним, телефонные переговоры лидеров Китая и США состоялись вечером 6 сентября. Главной темой в повестке была северокорейская проблема.

Оба главы согласились, что Пхеньян ведет опасную политику, угрожающую не только планете, но и интересам своих граждан.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в комментарии китайского МИД сказано, что Си Цзиньпин заявил Трампу о «неуклонной работе» Пекина над вопросом денуклеаризации Корейского полуострова.