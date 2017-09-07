Вашингтон, 7 сентября, 2017, 03:37 — ИА Регнум. 15 штатов и округ Колумбия подали иски в федеральный суд США с намерением опротестовать решение Белого дома об отмене программы защиты нелегальных мигрантов, прибывших в США в детском возрасте («Отложенные действия для прибывающих детей», DACA), передает Associated Press.

Fibonacci Blue Марш солидарности с иммигрантами и беженцами в США. 2017

В настоящий момент в США насчитывается несколько сот тысяч мигрантов, которые пока защищены от депортации действием федеральной программы DACA. В Нью-Йорке отмена программы может затронуть права 42 тыс. мигрантов.

Иски в суд поданы губернаторами штатов Айова, Вашингтон, Вермонт, Вирджиния, Гавайи, Делавэр, Иллинойс, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд и Северная Каролина, а также округа Колумбия.

Напомним, президент США Дональд Трамп изначально был настроен резко отрицательно ко всем мигрантам и в ходе предвыборной гонки в 2016 году обещал изгнать «миллионы» нелегалов из США за границу.

В настоящий момент иммиграционные правила США подверглись значительному ужесточению, однако тех нелегалов, которые попали в США будучи детьми, до настоящего момента жесткие меры не касались.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября стало известно о сворачивании программы «Отложенные действия для прибывающих детей» (DACA), которая защищала нелегальных мигрантов, прибывших в страну детьми, от высылки за пределы США. Решение озвучил генеральный прокурор США Джефф Сэшнс.