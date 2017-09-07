Владивосток, 7 сентября, 2017, 03:13 — ИА Регнум. Законопроект по налогу на добавленный доход (НДД) от продажи нефти согласован на уровне Минэнерго РФ и Минфина РФ, 7 сентября сообщил заместитель российского министра финансов Илья Трунин на Восточном экономическом форуме.

Добыча нефти

«Насколько я знаю, у нас нет разночтений. Все согласовано. Документ готов, — цитирует чиновника ТАСС. — Скоро уже будет внесен в Госдуму».

Отметим, что нововведение предусматривает взимание налога не с объема добытой нефти, а с дохода от ее продажи. При этом будут учтены предельные расходы на добычу и транспортировку нефти.

По словам Трунина, предполагается, что налог в новом варианте окажется более эффективным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля 2017 года российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что правительство планирует рассмотреть законопроект, предполагающий введение налогообложения дополнительного дохода в нефтяной отрасли до конца мая 2017 г.