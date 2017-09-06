Лима, 7 сентября, 2017, 02:51 — ИА Регнум. Правительство Перу определило сумму, необходимую для восстановления районов страны, пострадавших от наводнений начала года, передает Reuters.

Наводнение

Общая сумма ассигнований на восстановление домов и инфраструктуры составит 25,65 млрд солей ($7,92 млрд).

По словам Пабло де ла Флора, возглавляющего комиссию по восстановлению, 38% данной суммы уйдут на восстановление дорог и мостов, остальные деньги будут использованы для обеспечения строительства домов, школ, больниц, восстановления водопроводов, канализационных систем и сельхозугодий.

«Без сомнения, это самая важная финансовая работа в новейшей истории Перу», — считает Пабло де ла Флор.

Министр финансов Перу Фернандо Завала сообщил, что ассигнования в $7,92 млрд будут обеспечены увеличением расходов в бюджете 2019 и 2020 годов.

Напомним, катастрофические наводнения в Перу в начале 2017 года произошли из-за обильных дождей, вызванных «перегревом» тихого Океана. Жертвами наводнений в Перу стали 162 человека, стихия нанесла огромный ущерб хозяйству страны.