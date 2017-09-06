Вашингтон, 7 сентября, 2017, 02:44 — ИА Регнум. Покупка рекламы с политическим подтекстом на Facebook зафиксирована специалистами американской компании, сообщили в пресс-службе социальной сети.

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Компания отмечает, что вопрос возник на фоне развития в США темы «вмешательства России» в минувшие президентские выборы.

«В апреле мы опубликовали технический документ, в котором излагалось наше понимание организованных попыток злоупотребления нашей платформой, — говорится в сообщении. — Возникает вопрос: существует ли связь между усилиями России и объявлениями, купленными на Facebook».

Компания проанализировала размещенные на ее сайте объявления и обнаружила, что расходы на рекламу в период с июня 2015 года по май 2017 года составили около $100 тыс., что связано с примерно тремя тысячами объявлений и 470 недостоверными учетными записями и страницами, нарушающими политику компании.

«Наш анализ показывает, что эти счета и страницы были связаны друг с другом и, вероятно, действовали из России», — говорится в сообщении.

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