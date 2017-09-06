Дальневосточный гектар: Освоил участок — получи второй
Владивосток, 7 сентября, 2017, 02:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на полях третьего Восточного экономического форума во Владивостоке предложил выдавать гражданам, успешно освоившим дальневосточные гектары, дополнительные земли, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«Тем, кто успешно работает и оформил свой гектар в собственность, предлагаю дополнительно выдавать землю большей площади. Необходимо распространить возможности этой программы и на наших соотечественников, которые приезжают на Дальний Восток из-за рубежа», — обозначил Владимир Путин.
Отметим, что в общей сложности подано свыше 100,8 тыс. заявок на получение в безвозмездное пользование земельных участков на Дальнем Востоке. На рассмотрении находятся 72,3 тыс. заявок, в пользование передано 28,4 тыс. дальневосточных гектаров.
Как сообщало ИА REGNUM, на площадке третьего Восточного экономического форума состоялось заседание президиума Госсовета по вопросам комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока, в ходе которого президент России Владимир Путин заявил, что уровень жизни граждан на Дальнем Востоке должен превысить среднероссийский.