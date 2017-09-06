Владивосток, 7 сентября, 2017, 02:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на полях третьего Восточного экономического форума во Владивостоке предложил выдавать гражданам, успешно освоившим дальневосточные гектары, дополнительные земли, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Венецианов. На пашне. Весна. 1820-е

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«Тем, кто успешно работает и оформил свой гектар в собственность, предлагаю дополнительно выдавать землю большей площади. Необходимо распространить возможности этой программы и на наших соотечественников, которые приезжают на Дальний Восток из-за рубежа», — обозначил Владимир Путин.

Отметим, что в общей сложности подано свыше 100,8 тыс. заявок на получение в безвозмездное пользование земельных участков на Дальнем Востоке. На рассмотрении находятся 72,3 тыс. заявок, в пользование передано 28,4 тыс. дальневосточных гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, на площадке третьего Восточного экономического форума состоялось заседание президиума Госсовета по вопросам комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока, в ходе которого президент России Владимир Путин заявил, что уровень жизни граждан на Дальнем Востоке должен превысить среднероссийский.