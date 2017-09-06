Майами, США, 7 сентября, 2017, 02:29 — ИА Регнум. Ураган «Ирма» принес значительные разрушения усадьбе «Шато де Пальм» на острове Сен-Мартен, которое считается принадлежащим президенту США Дональду Трампу, передает Reuters.

Ураган

Особняк с 11 спальнями и частный пляж усадьбы стоимостью примерно $16,9 млн сильно пострадали от стихии, как и множество других зданий и сооружений на французском острове, который оказался одним из первых, пострадавших от урагана «Ирма».

Другой курортной собственности Трампа, в частности поместью Мар-а-Лаго в Палм-Бич, «Ирма» также несет угрозу. Однако ураган доберется до Флориды еще нескоро — не ранее 8 сентября.

Однако Дональд Трамп не является единственным миллиардером, имущество которого могло пострадать из-за «Ирмы». Соседний с Сен-Мартеном остров Сен-Бартелеми, на котором находятся владения российского олигарха Романа Абрамовича, также серьезно пострадал от стихии.

Напомним, 6 сентября ураган «Ирма», скорость ветра которого достигает 295 км/ч, прошел по островам Сен-Мартен и Сен-Бартелеми и в настоящий момент атакует Пуэрто-Рико. Жертвами урагана уже стали двое человек.