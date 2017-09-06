Путин: Уровень жизни дальневосточников должен превысить среднероссийский
Владивосток, 7 сентября, 2017, 02:25 — ИА Регнум. Уровень жизни населения на Дальнем Востоке должен не только достичь среднероссийского, но и как можно быстрее превысить его. Такую задачу на заседании президиума Госсовета по вопросам комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока, состоявшегося на полях ВЭФ-2017, озвучил президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«На первый план выходит задача повышения уровня жизни людей, он должен не только достичь среднероссийского, а в перспективе как можно быстрее превысить его», — обозначил Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что люди на Дальнем Востоке должны реально почувствовать позитивные перемены.
«Наша магистральная задача — повысить привлекательность Дальнего Востока. Это значит достойное жилье, качественное здравоохранение, транспортная доступность, современные школы, детские сады и ясли», — добавил Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум был учреждён президентом РФ Владимиром Путиным. В первый день ВЭФ-2017 были подписаны соглашения на сумму в 1,160 трлн рублей. За два дня ожидается подписание соглашений на сумму, превышающую 2 трлн рублей.