Владивосток, 7 сентября, 2017, 02:25 — ИА Регнум. Уровень жизни населения на Дальнем Востоке должен не только достичь среднероссийского, но и как можно быстрее превысить его. Такую задачу на заседании президиума Госсовета по вопросам комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока, состоявшегося на полях ВЭФ-2017, озвучил президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин на Дальнем Востоке

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«На первый план выходит задача повышения уровня жизни людей, он должен не только достичь среднероссийского, а в перспективе как можно быстрее превысить его», — обозначил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что люди на Дальнем Востоке должны реально почувствовать позитивные перемены.

«Наша магистральная задача — повысить привлекательность Дальнего Востока. Это значит достойное жилье, качественное здравоохранение, транспортная доступность, современные школы, детские сады и ясли», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум был учреждён президентом РФ Владимиром Путиным. В первый день ВЭФ-2017 были подписаны соглашения на сумму в 1,160 трлн рублей. За два дня ожидается подписание соглашений на сумму, превышающую 2 трлн рублей.