Москва, 7 сентября, 2017, 02:12 — ИА Регнум. Ответные меры России на наступательные действия в дипломатической войне Вашингтона предусматривают разные варианты и будут предприняты, заявил бывший российский посол в США Сергей Кисляк в интервью газете «Известия».

Виктор Говорков. Не балуй! 1947

Отвечая на вопрос о ситуации с дипломатической войной, которую ведут США в отношении России, Кисляк отметил, что Вашингтон проявляет «зацикленность на антироссийской линии».

Он отметил, что на практике все это наносит удар по людям. Российский дипломат привел в пример закрытие генерального консульства РФ в городе Сан-Франциско (штат Калифорния, США).

«Теперь сотни тысяч российских граждан, которые волею судеб живут и работают на Западном побережье, теряют возможность комфортного контакта с представителями Российского государства», — сказал Кисляк.

Российский дипломат назвал верным решение главы МИД РФ Сергея Лаврова серьезно разобраться в сложившейся ситуации.

«Уверен, что мы спокойно определим свои шаги и примем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много», — сказал он.

Напомним, решением американского президента Дональда Трампа в США закрыт ряд российских диппредставительств, в том числе — генеральное консульство в Сан-Франциско. В зданиях ведомств проведены обыски.

Читайте подробнее: МИД РФ опубликовал видео с «варварскими методами» работы спецслужб США

Российская сторона намерена разобраться с этой ситуацией при помощи суда.

Читайте подробнее: Лавров — Тиллерсону: Вашингтон ответит за захват дипсобственности РФ в суде