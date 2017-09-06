Владивосток, 7 сентября, 2017, 02:27 — ИА Регнум. Регулярное сообщение может связать Камчатку, Сахалин, Магаданскую область, Приморский край и Курильские острова. Глава Минтранса РФ Максим Соколов на полях третьего Восточного экономического форума попросил президента РФ Владимира Путина поддержать строительство автопассажирского парома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Паром

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«Просим поддержать проект строительства грузопассажирского судна для связи Командорских островов и Северо-Курильска с материком и проект строительства автопассажирского парома для организации регулярного сообщения между полуостровом Камчатка, портами Сахалина, Магаданской области и Приморского края, а также Курильских островов», — обратился Максим Соколов.

Как сообщало ИА REGNUM, на площадке третьего Восточного экономического форума первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов предложил Японии серьёзно подумать над строительством автомобильно-железнодорожного перехода между Хоккайдо и Сахалином. По словам Шувалова, российская сторона готова начать свою часть работы.