Финикс , США, 7 сентября, 2017, 01:59 — ИА Регнум. Пилот истребителя F-16, потерпевшего крушение в Аризоне, погиб, передает Reuters.

Af.mil Истребитель F-16

Согласно сообщению ВВС США, погибший летчик являлся военным армии Ирака и проходил подготовку в учебном полку Национальной гвардии в Тусоне. Имя погибшего не раскрывается.

Сообщается также, что самолет F-16, на котором курсант из Ирака проходил обучение, также принадлежал правительству Ирака.

Расследование причин аваикатастрофы продолжается, основными версиями являются техническая неисправность и ошибка пилота.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября истребитель F-16, приписанный к учебному полку Национальной гвардии США в аэропорту Тусона, потерпел крушение в Аризонской пустыне, в 32 км от города Саффорд.