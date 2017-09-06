Асуан, Египет, 7 сентября, 2017, 01:45 — ИА Регнум. Суд Египта постановил арестовать 24 человек, задержанных ранее в ходе массовой акции протеста нубийцев в Асуане, передает Associated Press.

Mohammed Moussa Нубийцы

Протест нубийцев был связан с требованием возвращения «исконных земель» нубийцев вокруг водохранилища Асуанской плотины, откуда африканская народность была перемещена еще в 1960-х годах.

Сообщается, что всем задержанным будут предъявлены обвинения в незаконном протесте и блокировании автодорог.

Напомним, в 2013 году в Египте произошел военный переворот, в результате которого оказался свергнут предыдущий президент Египта, лидер «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммед Мурси и пришел к власти действующий президент Мохаммад Фаттах Ас-Сиси

После 2013 года в стране действуют жесткие ограничения на проведение массовых протестных акций. Запретительные меры прежде всего направлены против «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других исламистских организаций, однако «закон един для всех», и касается, в том числе, мирно протестующих нубийцев.