Брюссель, 7 сентября, 2017, 01:40 — ИА Регнум. Решение о продлении персональных антироссийских санкций и санкций в отношении ряда организаций, «замешанных» в украинском конфликте, принято представителями стран Европейского союза, сообщили источники в Брюсселе, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Европейский союз согласился в среду продлить еще на шесть месяцев свой черный список из 149 российских граждан и украинских сепаратистов, а также 38 организаций за их роль в беспорядках в Украине, сообщили источники в Брюсселе», — отмечает информагентство.

Уточняется, что решение принято на переговорах, каждую неделю проходящих в бельгийской столице. Официальный вердикт будет обнародован 14 сентября.

Замораживание активов и запрет на выдачу виз продлится до середины марта 2018 года. Агентство подчеркивает, что решение принято из-за украинской политики России.

Противодействие войне, которую начали и продолжают украинские власти против народа Донбасса, в формулировке Reuters звучит как «сепаратистское восстание на востоке бывшей советской республики», а воссоединение Крыма названо «аннексией», которая «никогда не была признана на международном уровне и объявлена незаконной».

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