Владивосток, 7 сентября, 2017, 02:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин потребовал навести порядок в контрольно-надзорной деятельности на Дальнем Востоке. Об этом он заявил на заседании президиума по вопросам комплексного развития регионов Дальнего Востока, состоявшегося на полях третьего Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

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«Хотел бы остановиться на проблеме, которую большинство предпринимателей на Дальнем Востоке и в России в целом, считают самой чувствительной, — это избыточный обременительный контроль и надзор, — заявил глава государства. — В августе в Благовещенске поручал уже Правительству, Генеральной прокуратуре, правоохранительным органам разобраться в этой ситуации ещё раз, навести порядок в контрольно-надзорной деятельности».

Как сообщало ИА REGNUM, третий Восточный экономический форум стартовал в среду, 6 сентября, в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке. Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что на мероприятие международного уровня приехало около 4,2 тыс. человек. В первый день форума были подписаны соглашения на сумму в 1,160 трлн рублей.