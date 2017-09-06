Москва, 7 сентября, 2017, 01:20 — ИА Регнум. Реставрация памятника Александру Пушкину в Москве завершена. Памятник на Пушкинской площади открыт, сообщается на сайте мэра российской столицы.

Lvova Anastasiya (Львова Анастасия, Lvova) Памятник Пушкину на Тверском бульваре

«В столице завершилась реставрация памятника поэту Александру Пушкину, — говорится в сообщении. — Монумент полностью открыт для обзора, к нему можно подойти».

В мэрии отметили, что с памятника сняты все ограждения, строительные леса демонтированы. Вокруг памятника поставили ограждение из художественных цепей.

Некоторую часть бронзовых гирлянд отреставрировали, другую — отливали заново. Расположенные возле монумента фонари покрашены в черный цвет.

Как отметил Алексей Емельянов, глава московского Департамента культурного наследия, памятник Пушкину является одним из символов российской столицы. Кроме того, он — популярное среди москвичей место встречи.

По словам Емельянова, для столицы это открытие — событие большого значения. На реставрационные работы потребовалось затратить больше года.

«Особенно приятно сделать это в канун 870-летия нашего города: в скором времени москвичи смогут вновь смело назначать встречи «возле Пушкина», — отметил он.

Напомним, реставрация памятника Пушкину началась прошлым летом. Она проходила в несколько этапов: демонтаж и реставрация художественных цепей ограждения, восстановление основания и его ступеней на месте. Затем проводились работы по укреплению железобетонного основания и работы с самой скульптурой.