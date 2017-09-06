К 870-летию Москвы: памятник Пушкину полностью открыт для обзора
Москва, 7 сентября, 2017, 01:20 — ИА Регнум. Реставрация памятника Александру Пушкину в Москве завершена. Памятник на Пушкинской площади открыт, сообщается на сайте мэра российской столицы.
«В столице завершилась реставрация памятника поэту Александру Пушкину, — говорится в сообщении. — Монумент полностью открыт для обзора, к нему можно подойти».
В мэрии отметили, что с памятника сняты все ограждения, строительные леса демонтированы. Вокруг памятника поставили ограждение из художественных цепей.
Некоторую часть бронзовых гирлянд отреставрировали, другую — отливали заново. Расположенные возле монумента фонари покрашены в черный цвет.
Как отметил Алексей Емельянов, глава московского Департамента культурного наследия, памятник Пушкину является одним из символов российской столицы. Кроме того, он — популярное среди москвичей место встречи.
По словам Емельянова, для столицы это открытие — событие большого значения. На реставрационные работы потребовалось затратить больше года.
«Особенно приятно сделать это в канун 870-летия нашего города: в скором времени москвичи смогут вновь смело назначать встречи «возле Пушкина», — отметил он.
Напомним, реставрация памятника Пушкину началась прошлым летом. Она проходила в несколько этапов: демонтаж и реставрация художественных цепей ограждения, восстановление основания и его ступеней на месте. Затем проводились работы по укреплению железобетонного основания и работы с самой скульптурой.