Вашингтон, 7 сентября, 2017, 01:14 — ИА Регнум. Пентагон намерен направить дополнительные войска в Афганистан — военный контингент армии США в стране будет увеличен на 3500 военнослужащих, передает Reuters.

U.S. Air Force Американские солдаты в Афганистане

По информации агентства, увеличение военного контингента в Афганистане пока официально не подтверждено, однако в ближайшее время данное решение будет озвучено министром обороны Джеймсом Мэттисом.

В настоящий момент расширение участия армии США в миссии в Афганистане обсуждается Мэттисом и председателем комитета начальников штабов Джозефом Данфордом с членами Конгресса.

Напомним, военные армии США находятся в Афганистане с 2001 года, в настоящий момент число военнослужащих группировки США в Афганистане составляет 11 тыс. человек.

Максимальное число военнослужащих США находилось в Афганистане в 2011 году и составляло около 100 тыс. человек.