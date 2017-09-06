Пекин, 7 сентября, 2017, 01:00 — ИА Регнум. МИД Китая прокомментировал телефонные переговоры главы КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, которые были посвящены ситуации вокруг Северной Кореи, передает Reuters.

White Hous Дональд Трамп принимает президента Южной Кореи

По информации китайской стороны, Си Цзиньпин напомнил президенту США, что Китай «неуклонно работает» над вопросом денуклеаризации Корейского полуострова, причем намерен добиваться этого исключительно мирными средствами.

«Мы всегда нацелены на обеспечение мира и стабильности на Корейском полуострове и на решение этого вопроса посредством диалога», — сообщил Си Цзиньпин, согласно заявлению китайского МИДа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телефонные переговоры Трампа и Си Цзиньпина прокомментировал Белый дом — по их информации, оба лидера осудили действия КНДР как провокационные и дестабилизирующие и «договорились о мерах воздействия» на Северную Корею.

Напомним, очередное обострение ситуации вокруг Северной Кореи началось 3 сентября, после появления информации об успешном испытании КНДР водородной бомбы. США уже призвали ООН к новым санкциям в отношении Северной Кореи, президент Трамп заявил, что «не исключает военного ответа» на агрессивные действия Пхеньяна.