Москва, 7 сентября, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Решение Московского городского суда по иску в адрес «Аэрофлота» о дискриминации стюардесс в компании сочли удовлетворительным, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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«Мы удовлетворены решением суда. Суд объективно установил и признал, что в деятельности «Аэрофлота» отсутствует дискриминационная составляющая, — цитирует сообщение газета «Известия». — Ущемление прав работников по возрасту, гендерному, расовому и иным подобным признакам в компании исключено».

Напомним, речь идет об иске, который был предъявлен «Аэрофлоту» несколькими сотрудницами в начале года. Согласно документу, компания требовала от своих бортпроводниц носить одежду размером 42 — 48, и они обратились в суд. Те, кто не подходил под эти параметры, остались без работы.

Сначала дело рассматривалось в Тушинском суде, и эта инстанция не признала факт дискриминации. Однако Мосгорсуд вынес решение в пользу сотрудниц компании.

6 сентября Мосгорсуд признал требования «Аэрофлота» по размерам одежды к стюардессам необоснованным.

«Суд признал не подлежащими к применению подпункт 7.1 требований ОАО Аэрофлот от 7 сентября 2011 года в части требований к физическим данным», — сообщили в суде.