Гуйян, Китай, 7 сентября, 2017, 00:45 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности губернатора провинции Гуйчжой на юго-западе Китая назначена Шэнь Ицинь, сообщает 6 сентября агентство «Синьхуа».

Chensiyuan Провинция Гуйчжоу

Решение было принято на 30-й встрече Постоянного комитета Съезда народных представителей провинции 12-го созыва. Отставка бывшего губернатора Сунь Чжигана также была принята на заседании.

Шэнь родилась в декабре 1959 года в уезде Чжицзинь провинции Гуйчжоу. В апреле 2017 года она была назначена заместителем секретаря Провинциального комитета Компартии Китая.

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